Eispiraten Crimmitschau: Hiobsbotschaft für Scott Feser

Der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen muss sechs bis acht Wochen auf den Stürmer verzichten. Nach einer Verletzung wird er am Mittwoch operiert.

Die Hiobsbotschaft kommt zum ungünstigen Zeitpunkt: Wie Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau am Dienstag bekannt gab, fällt Stürmer Scott Feser langfristig aus. Der 28-Jährige hatte sich Ende September im Auswärtsspiel in Bad Nauheim eine Unterkörperverletzung zugezogen. Nach weiteren Untersuchungen in den vergangenen Tagen ist nun...