Eispiraten planen mit 3,8-Millionen-Etat

In zwei Bereichen plant Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau eine deutliche Erhöhung der Einnahmen. In der Saison 2023/24 sollen die Zuschauereinnahmen um rund 100.000 Euro und die Sponsoreneinnahmen um rund 300.000 Euro steigen. Die Zahlen hat Geschäftsführer Jörg Buschmann in einem Gespräch mit der "Freien Presse"...