„Enorm wichtig für uns“: Blau-Gelb Mülsen macht 3:1-Sieg in Chemnitz in der Nachspielzeit perfekt

Im Kellerduell der Fußball-Landesklasse sah es schon so aus, als würde sich erneut die schlechte Chancenverwertung rächen. Dann gab es einen erfolgreichen Schlussspurt mit einem treffsicheren Joker.

Der SV Blau-Gelb Mülsen hat mit seinem ersten Auswärtssieg der Saison am Sonntag wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesklasse gesammelt. Nach drei Toren in der Schlussphase zum 3:1-Erfolg bei Aufsteiger Fortuna Chemnitz II atmete Trainer Sven Döhler ganz tief durch. „Das war für uns enorm wichtig, weil wir damit... Der SV Blau-Gelb Mülsen hat mit seinem ersten Auswärtssieg der Saison am Sonntag wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesklasse gesammelt. Nach drei Toren in der Schlussphase zum 3:1-Erfolg bei Aufsteiger Fortuna Chemnitz II atmete Trainer Sven Döhler ganz tief durch. „Das war für uns enorm wichtig, weil wir damit...