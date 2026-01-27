MENÜ
  • Erfolgreiche Rückkehr ins Wohnzimmer: So erlebte Ex-BSV-Torhüterin Manuela Mühlig das Derby in der Handball-Oberliga

Erstmals seit zwölf Jahren spielte Manuela Mühlig wieder in der Sporthalle Neuplanitz.
Erstmals seit zwölf Jahren spielte Manuela Mühlig wieder in der Sporthalle Neuplanitz. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Erfolgreiche Rückkehr ins Wohnzimmer: So erlebte Ex-BSV-Torhüterin Manuela Mühlig das Derby in der Handball-Oberliga
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jahrelang war die 44-Jährige unter ihrem Mädchennamen Splinter ein sicherer Rückhalt der Zwickauer Zweitligamannschaft. Ein Gespräch über Nervosität, eigene Erwartungen und den Sieg der Erfahrung.

Der Reiz, er lag am Samstagnachmittag in der Handball-Oberliga der Frauen trotz der Tabellenkonstellation nicht auf den sportlichen Aspekten. Zwar standen sich beim Duell zwischen dem BSV Sachsen Zwickau II und der HSG Langenhessen/Crimmitschau zwei Tabellennachbarn gegenüber, die nur ein Punkt trennte. Und die auch nach dem 23:21 (11:8)-Erfolg...
