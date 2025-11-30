Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Erleichterung beim BSV Sachsen Zwickau: So reagieren die Bundesliga-Handballerinnen auf die Entscheidung zum Hallenneubau

So wie hier zuletzt nach dem Auswärtssieg in Buxtehude war die Freude der Zwickauer Handballerinnen jetzt auch groß über die Entscheidung des Stadtrats zum Bau der neuen Sporthalle in Neuplanitz.
So wie hier zuletzt nach dem Auswärtssieg in Buxtehude war die Freude der Zwickauer Handballerinnen jetzt auch groß über die Entscheidung des Stadtrats zum Bau der neuen Sporthalle in Neuplanitz. Bild: Marko Unger
Zwickau
Erleichterung beim BSV Sachsen Zwickau: So reagieren die Bundesliga-Handballerinnen auf die Entscheidung zum Hallenneubau
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viele Jahre wurde über die geplante Sporthalle in Neuplanitz diskutiert, jetzt ist der Auftrag für deren Bau endlich vergeben. Warum die alte Halle bald aber noch einen Höhepunkt erleben soll.

Es waren nicht nur Steine, es waren ganz Felsbrocken, die man am Donnerstagabend im Zwickauer Rathaus purzeln hören konnte. Die Erleichterung nach der hitzigen und langen Debatte im Stadtrat über die Auftragsvergabe für den Bau der lang ersehnten, neuen Sporthalle in Neuplanitz und dem am Ende klaren Votum dafür, sie war den zahlreichen...
