Erleichterung beim HC Glauchau/Meerane nach dem vierten Saisonsieg: „Jeder wusste, worum es geht“

Die Regionalliga-Handballer haben in Eisenach zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geholt. Warum das Trainerduo zwischenzeitlich haderte und welcher Spieler letztlich herausragte.

Der HC Glauchau/Meerane hat am Samstagabend in der Handball-Regionalliga in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach zuvor drei Niederlagen in Folge war die Erleichterung bei den Spielern und Verantwortlichen nach dem 30:25-Erfolg beim ThSV Eisenach II groß. „Dieser Sieg ist keine Selbstverständlichkeit. Wir sind mit großen Anspannung...