Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nico Cornelius (Mitte) steuerte vier Tore zum Sieg des HC Glauchau/Meerane in Eisenach bei. Das Foto entstand beim Heimspiel in der Vorwoche gegen Bernburg.
Nico Cornelius (Mitte) steuerte vier Tore zum Sieg des HC Glauchau/Meerane in Eisenach bei. Das Foto entstand beim Heimspiel in der Vorwoche gegen Bernburg. Bild: Andreas Kretschel
Nico Cornelius (Mitte) steuerte vier Tore zum Sieg des HC Glauchau/Meerane in Eisenach bei. Das Foto entstand beim Heimspiel in der Vorwoche gegen Bernburg.
Nico Cornelius (Mitte) steuerte vier Tore zum Sieg des HC Glauchau/Meerane in Eisenach bei. Das Foto entstand beim Heimspiel in der Vorwoche gegen Bernburg. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Erleichterung beim HC Glauchau/Meerane nach dem vierten Saisonsieg: „Jeder wusste, worum es geht“
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Regionalliga-Handballer haben in Eisenach zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geholt. Warum das Trainerduo zwischenzeitlich haderte und welcher Spieler letztlich herausragte.

Der HC Glauchau/Meerane hat am Samstagabend in der Handball-Regionalliga in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach zuvor drei Niederlagen in Folge war die Erleichterung bei den Spielern und Verantwortlichen nach dem 30:25-Erfolg beim ThSV Eisenach II groß. „Dieser Sieg ist keine Selbstverständlichkeit. Wir sind mit großen Anspannung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
3 min.
HC Glauchau/Meerane verliert verdient gegen Bernburg: Referees ziehen sich den Unmut der Fans zu
Auch die Gäste aus Bernburg haben in der Abwehr oft zugepackt - wie hier gegen Hagen Ludwig. Sie erhielten aber nur eine Zeitstrafe.
In der Handball-Regionalliga befindet sich die Mannschaft aus Glauchau und Meerane nach der dritten Niederlage in Folge im Abstiegskampf. Warum es am Samstag keine Punkte für die Westsachsen gab.
Holger Frenzel
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
01.12.2025
2 min.
Wück vor EM-Vergabe: Hoffe, UEFA hat aufgepasst
Hoffen auf den Zuschlag der EM 2029: Bundestrainer Wück und die deutschen Fußballerinnen.
Bundestrainer Wück wirbt vor der Vergabe der EM 2029 für Deutschland als Gastgeber. Dabei nennt er die großen Pluspunkte des deutschen Frauenfußballs.
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
12:00 Uhr
2 min.
Handball-Regionalliga: Wer beim HC Glauchau/Meerane aufgrund von Verletzungspech in den Kader zurückkehrt
Der HC Glauchau/Meerane spielt am Samstag beim THSV Eisenach II.
Die Mannschaft aus Glauchau und Meerane spielt in Eisenach. In der Wartburgstadt geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Kann der HC nach drei Niederlagen die Talfahrt stoppen?
Holger Frenzel
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
Mehr Artikel