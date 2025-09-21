Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Erst Gesichts-, dann Ausgleichstreffer: So erlebte Sebastian Poppitz das 27:27 des HC Glauchau/Meerane in Oebisfelde

Sebastian Poppitz (am Ball) holte mit dem HC Glauchau/Meerane einen Punkt in Oebisfelde. Das Foto entstand beim Heimspiel in der Vorwoche gegen Delitzsch.
Sebastian Poppitz (am Ball) holte mit dem HC Glauchau/Meerane einen Punkt in Oebisfelde. Das Foto entstand beim Heimspiel in der Vorwoche gegen Delitzsch.
Glauchau
Erst Gesichts-, dann Ausgleichstreffer: So erlebte Sebastian Poppitz das 27:27 des HC Glauchau/Meerane in Oebisfelde
Von Monty Gräßler
Für den Rückraumspieler des Handball-Regionalligisten wurde das Gastspiel in Sachsen-Anhalt zur schmerzhaften Angelegenheit. Trotzdem kehrte er rechtzeitig zum Schlussspurt aufs Parkett zurück.

Die Handballer des HC Glauchau/Meerane haben an den ersten drei Spieltagen der mitteldeutschen Regionalliga das komplette Ergebnisspektrum ausgeschöpft. Nach dem Auftaktsieg in Aschersleben und der Heimniederlage in der Vorwoche gegen Delitzsch gab es am Samstagabend mit dem 27:27 (12:12) beim SV Oebisfelde das erste Unentschieden der jungen...
