Erst Gesichts-, dann Ausgleichstreffer: So erlebte Sebastian Poppitz das 27:27 des HC Glauchau/Meerane in Oebisfelde

Glauchau
Für den Rückraumspieler des Handball-Regionalligisten wurde das Gastspiel in Sachsen-Anhalt zur schmerzhaften Angelegenheit. Trotzdem kehrte er rechtzeitig zum Schlussspurt aufs Parkett zurück.
Die Handballer des HC Glauchau/Meerane haben an den ersten drei Spieltagen der mitteldeutschen Regionalliga das komplette Ergebnisspektrum ausgeschöpft. Nach dem Auftaktsieg in Aschersleben und der Heimniederlage in der Vorwoche gegen Delitzsch gab es am Samstagabend mit dem 27:27 (12:12) beim SV Oebisfelde das erste Unentschieden der jungen...
