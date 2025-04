Es geht um den Teig: Glauchauer Kloß-Lauf geht in seine 5. Auflage

Wer Ostern Klöße essen will, der ist am Sonntag am Glauchauer Stausee richtig. In welchen Konstellationen beim eher nicht ganz ernst gemeinten Wettkampf um den Teig gerannt wird.

Wer Lust hat, am kommenden Sonntag oder am Osterwochenende Klöße zu essen und dafür nichts zu bezahlen, der sollte am 13. April am Glauchauer Stausee vorbeischauen. Denn dort findet der 5. Glauchauer Kloß-Lauf statt. Angetreten wird in Teams: Wenn alle Teammitglieder eine Runde um den Stausee vollenden, sichern sie sich damit eine Tüte...