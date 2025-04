ESV Lok Zwickau: Oldietreffen erinnert an Partie bei minus 12 Grad und zehn Zentimeter Schnee

Über 30 ehemalige Fußballer plauderten im Marienthaler Sportlerheim über die ein oder andere Anekdote aus der Vereinsgeschichte. Bald steht für den Klub ein großes Jubiläum an.

Ein Wiedersehen mit langjährigen Fußballern der BSG Lok/ESV Lok Zwickau gab es in der vergangenen Woche im Sportlerheim in Marienthal. Über 30 Teilnehmer waren der Einladung von Organisator Bernd Altmann, der sich seit 2017 um das Oldietreffen kümmert, gefolgt. An der Spitze waren das Manfred Jahnel und Siegfried Walter, der später auch bei...