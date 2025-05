ESV Lok Zwickau: Rennrodel-Talente überzeugen beim Frühjahrspokal in Bautzen

Neben dem zweiten Rang in der Mannschaftswertung standen vier Podestplätze in den einzelnen Altersklassen zu Buche. Wer für den einzigen Sieg sorgte.

Sechs Nachwuchsrodler des ESV Lok Zwickau haben ihren Verein mit Erfolg beim 33. Frühjahrspokal auf der „Rodelbahn am Kupferhammer“ in Bautzen vertreten. Sie durften mit dem Pokal für Platz 2 in der Vereinswertung die Heimreise antreten. Auch die Einzelergebnisse der Zwickauer konnten sich sehen lassen. Lotta Berhold als...