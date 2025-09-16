Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Günter Thieme (l.) und Robert Gehrmann beim Sri-Chinmoy-Friedenslauf 2025 in München.
Günter Thieme (l.) und Robert Gehrmann beim Sri-Chinmoy-Friedenslauf 2025 in München. Bild: Günter Thieme
Günter Thieme (l.) und Robert Gehrmann beim Sri-Chinmoy-Friedenslauf 2025 in München.
Günter Thieme (l.) und Robert Gehrmann beim Sri-Chinmoy-Friedenslauf 2025 in München. Bild: Günter Thieme
Zwickau
ESV Lok Zwickau: Vereinsmitglied rennt beim Sri-Chinmoy-Friedenslauf in München aufs Podest
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gegenüber dem Vorjahr hat Robert Gehrmann seine Leistung gesteigert. Dennoch ging es auf dem Siegertreppchen eine Stufe hinab. Auch ein Glauchauer war gut unterwegs.

Der Sri-Chinmoy-Friedenslauf in München ist für Robert Gehrmann vom ESV Lok Zwickau ein gutes Pflaster. Im vergangenen Jahr legte der Ultraläufer in dem sechsstündigen Zeitrahmen eine Distanz von 68,359 Kilometern zurück und landete damit auf Platz zwei der Gesamtwertung. In der diesjährigen Auflage des Laufs, der von einem indischstämmigen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
12:00 Uhr
2 min.
Kurz vor dem Heimrennen: Zwickauer Radsporttalent komplettiert bei Landesmeisterschaft seinen Medaillensatz
Levi Matteo Schreiber (Mitte) komplettierte mit dem Landesmeistertitel auf Bahn seinen Medaillensatz in dieser Saison.
Egal ob auf der Bahn, der Straße oder am Berg – Levi Matteo Schreiber fährt in Sachsen stets vorn mit. Das will er am Samstag auch beim Sparkassen-Cup in Eckersbach zeigen.
Anika Zimny
03.07.2025
1 min.
Nach drei Starts an drei Tagen: Zwickauer wird beim Sachsentrail Zweiter der Gesamtwertung
Robert Gehrmann war an drei Tagen in Folge erfolgreich in den erzgebirgischen Wäldern unterwegs.
Robert Gehrmann hat sich im Erzgebirge nicht mit einem Rennen zufrieden gegeben. Er war quasi das gesamte Wochenende auf den Beinen und wurde belohnt.
Silvia Stahlberg
09:16 Uhr
2 min.
Wohnungsbau: 30 Prozent mehr Genehmigungen im Juli
In Deutschland wird wieder mehr gebaut. (Archivbild)
In Deutschland könnten wieder mehr Wohnungen gebaut werden. Allerdings waren die Zahlen im Vorjahresmonat auch sehr schwach. Reicht das Plus, um die Wohnungsnot in Städten zu lindern?
Mehr Artikel