ESV Lok Zwickau: Vereinsmitglied rennt beim Sri-Chinmoy-Friedenslauf in München aufs Podest

Zwickau
Gegenüber dem Vorjahr hat Robert Gehrmann seine Leistung gesteigert. Dennoch ging es auf dem Siegertreppchen eine Stufe hinab. Auch ein Glauchauer war gut unterwegs.
Der Sri-Chinmoy-Friedenslauf in München ist für Robert Gehrmann vom ESV Lok Zwickau ein gutes Pflaster. Im vergangenen Jahr legte der Ultraläufer in dem sechsstündigen Zeitrahmen eine Distanz von 68,359 Kilometern zurück und landete damit auf Platz zwei der Gesamtwertung. In der diesjährigen Auflage des Laufs, der von einem indischstämmigen...
