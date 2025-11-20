„Etwas ganz Besonderes für das Geschichtsbuch“: Fortschritt Lichtensteins Freude über das Pokallos FC Erzgebirge Aue

David gegen Goliath heißt es im Viertelfinale des Fußball-Sachsenpokals, wenn das Sachsenklasse-Team aus Lichtenstein auf Drittligist Aue trifft. Doch bis dahin gibt es noch einiges zu tun.

Vorfreude ist die schönste Freude. Bei der Auslosung des Viertelfinales des Fußball-Sachsenpokals am Donnerstagnachmittag traf dies auf die Sachsenklasse-Kicker der SSV Fortschritt Lichtenstein zu. Als nach den ersten drei ausgelosten Begegnungen nur noch die Namen „Fortschritt Lichtenstein" und „FC Erzgebirge Aue" fehlten, war die...