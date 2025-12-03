Faszination Rhönradturnen: Wie der ESV Lok Zwickau zwei große Jubiläen zelebrierte

Die rührige Abteilung hat mit ihrem Showprogramm einen Spagat zwischen gestern und heute gemeistert. Der Abend spiegelte einstige Erfolge genauso wider wie die aktuellen Herausforderungen.

Es ist eine Sportart, mit der nicht jeder auf Anhieb etwas anfangen kann. Aber wer sie einmal erlebt hat, der ist fasziniert: das Rhönradturnen. In Zwickau pflegt die Abteilung des ESV Lok diese einzigartige Disziplin seit stolzen 70 Jahren. Es dreht sich was und es geht im wahrsten Sinne rund. Das Sportgerät selbst feiert in diesem Jahr sein...