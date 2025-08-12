Faszination Straßenrennsport: Über welches Erfolgserlebnis sich ein Hohenstein-Ernstthaler beim IRRC in Horice besonders freute

Der Wettbewerb über die naturbelassenen Strecken in Tschechien genießt Kultstatus. Warum es der 33-jährige Nico Müller diesmal etwas leichter hatte.

Für alle Liebhaber auf und an der Strecke des Straßenrennsports auf naturbelassenen Kursen gab es am vergangenen Wochenende in Horice im nordtschechischen Riesengebirgsvorland das ultimative Saisonhighlight. Denn dort geht es – anders als sonst auf dem europäischen Festland – nach wie vor durch Häuserschluchten und Wälder.