  • Feuerwerk gegen Minimalismus? Hockeyspielerinnen aus Meerane freuen sich auf Topspiel gegen den HC Berlin-Brandenburg

Anika Käßner (links im Spiel gegen Steglitz am Ball) ließen es in der Regionalliga bereits zweimal „krachen". Bild: Andreas Kretschel
Anika Käßner (links im Spiel gegen Steglitz am Ball) ließen es in der Regionalliga bereits zweimal „krachen“. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Feuerwerk gegen Minimalismus? Hockeyspielerinnen aus Meerane freuen sich auf Topspiel gegen den HC Berlin-Brandenburg
Von Torsten Ewers
In der Hallen-Regionalliga geht es für die Teams des SV Motor jeweils mit einem Doppel-Heimspieltag weiter. Für die Frauen gibt es im Spitzenspiel eine Premiere, die Männer erwartet ein Kontrastprogramm.

Zweimal haben die Hockeyspielerinnen des SV Motor Meerane in dieser Hallensaison in der Regionalliga bereits ein Feuerwerk abgebrannt. Beim 9:4-Heimsieg zum Auftakt gegen den Steglitzer TK bescheinigte Coach Mirko Götz beiden Teams spielerisch eine überragende Leistung. Der folgende Erfolg beim Tresenwalder HC war dann mehr von intensiven...
