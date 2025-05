Fil-Sommerrodelcup in Zwickau: Wo Rennrodler nicht nur in der Bahn schnell sein müssen

Jedes Jahr im Mai lockt die Anlage des ESV Lok Zwickau am Westsachsenstadion Athleten aus ganz Europa an. Warum die dabei mächtig ins Schwitzen kommen und der Verein auch auf ein DDR-Erbe vertraut.

Die Jagd nach Hundertstelsekunden, sie gehört für Rennrodlerinnen und -rodler zum täglichen Geschäft. Das ist auch beim traditionellen Fil-Sommercup des ESV Lok Zwickau so, der am Wochenende zum mittlerweile 43. Mal auf der Plastebahn am Westsachsenstadion ausgetragen wurde. Nicht nur aufgrund des Termins im Mai statt im Winter kommen die...