Die Siegerinnen und Sieger der Zwickauer Stundenlaufserie sind am Freitagabend im Sportforum Eckersbach gekürt worden.
Die Siegerinnen und Sieger der Zwickauer Stundenlaufserie sind am Freitagabend im Sportforum Eckersbach gekürt worden. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Finale der Zwickauer Stundenlaufserie: Das sind und das sagen die Siegerinnen und die Sieger
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der SV Vorwärts Zwickau hat sich als Veranstalter über eine Rekordbeteiligung gefreut. Die Erstplatzierten im Stunden- und Halbstundenlauf kamen aus Remse, Schwarzenberg, Zwickau und Gera.

Die Zwickauer Stundenlaufserie 2025 ist jetzt mit der Siegerehrung durch den ausrichtenden SV Vorwärts Zwickau zu Ende gegangen. Vorher hatte es seit dem Frühjahr an insgesamt fünf Mittwochabenden die Gelegenheit gegeben, Kilometer zu sammeln. Beim Stundenlauf lag Daniel Türpe vorn, der zum Radverein Remse gehört und eigentlich als Triathlet...
