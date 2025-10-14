Floorball: Siegesserie des UV Zwigge kommt bei den Black Lions Landsberg zum Erliegen

Zwickau
Der Verbandsligist aus Westsachsen hat sein Auswärtsspiel mit 2:6 verloren. Gegen den Regionalligaabsteiger zeigten die Zwickauer ihre schwächste Saisonleistung.
Die Reise nach Sachsen-Anhalt am vergangenen Sonntag war ein reines Minusgeschäft für die Floorballer des UV Zwigge. Am 4. Spieltag der Verbandsliga zahlten die Westsachsen beim Regionalligaabsteiger Black Lions Landsberg ordentlich Lehrgeld und traten die Reise nach der 2:6-Auswärtsnierlage mit leeren Händen an. „Landsberg hat uns das Leben...
