Gegen Landsberg steckte der UV Zwigge seine erste Saisonniederlage ein. Daran konnten auch zwei Treffer von Jonas Neumann nichts ändern.
Gegen Landsberg steckte der UV Zwigge seine erste Saisonniederlage ein. Daran konnten auch zwei Treffer von Jonas Neumann nichts ändern. Bild: Symbolbild/RobertNyholm - stock.adobe.com
Zwickau
Floorball: Siegesserie des UV Zwigge kommt bei den Black Lions Landsberg zum Erliegen
Von Philip Meyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Verbandsligist aus Westsachsen hat sein Auswärtsspiel mit 2:6 verloren. Gegen den Regionalligaabsteiger zeigten die Zwickauer ihre schwächste Saisonleistung.

Die Reise nach Sachsen-Anhalt am vergangenen Sonntag war ein reines Minusgeschäft für die Floorballer des UV Zwigge. Am 4. Spieltag der Verbandsliga zahlten die Westsachsen beim Regionalligaabsteiger Black Lions Landsberg ordentlich Lehrgeld und traten die Reise nach der 2:6-Auswärtsnierlage mit leeren Händen an. „Landsberg hat uns das Leben...
