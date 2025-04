Floorball: UV Zwigge im ersten Playoffspiel gegen USV Dresden II gefragt

Der Verbandsligist befindet sich auf der Zielgeraden Richtung Meisterschaft. Den Halbfinal-Gegner konnten die Zwickauer bereits zwei Mal in dieser Saison bezwingen.

Die Floorballer des UV Zwigge stehen vor ihrem ersten Spiel um die Meisterschaft in den Verbandsliga-Playoffs. Zu Gast in der Halle des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums ist am Samstag ab 16 Uhr in der Halbfinalpartie der Universitätssportverein aus der Landeshauptstadt, USV TU Dresden II. Die Gastgeber aus Zwickau haben die reguläre Saison auf dem...