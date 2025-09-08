Floorball: UV Zwigge unterstreicht mit deutlichem Auftaktsieg seine Ambitionen

Einen erfolgreichen Saisonauftakt feierte das Verbandsligateam aus Westsachsen am Sonntag. Für Trainer Georg Ehrler war es in seiner Doppelrolle ein unerwartet entspanntes Spiel.

Eigentlich hatte Georg Ehrler als Trainer des UV Zwigge ein körperlich hartes Spiel zum Saisonstart der Floorball-Verbandsliga gegen den UHC Elster angekündigt. Doch die Zwickauer setzten am Sonntag gleich ein unerwartetes Ausrufezeichen und schicken die Gäste mit einer klaren 3:10-Niederlage im Gepäck zurück nach Sachsen-Anhalt. „Es war...