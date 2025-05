Floorball: UV Zwigge will sich mit mehr Entspanntheit zum Meister krönen

Das Verbandsligateam aus Westsachsen erwartet am Sonntag das größte Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte. Zum Playoff-Finale reist ein verstärktes Team der Saalebiber II aus Halle an.

Seit August vergangenen Jahres arbeiten die Floorballer des UV Zwigge am Ziel Verbandsliga-Meisterschaft. Mittlerweile trennen die Westsachsen nur noch vergleichsweise wenige Stunden von der Erfüllung ihres großen Ziels. Am Sonntag ab 16 Uhr empfangen die Zwickauer im Playoff-Finale das Team des USV Halle Saalebiber II in der Sporthalle des...