Floorballer wollen ihr wahres Gesicht zeigen

Einen Monat nach dem Ende der regulären Saison in der Floorball-Verbandsliga steht die erste Mannschaft des UV Zwigge vor der vorerst wichtigsten Partie dieser Spielzeit. Am Samstag ab 11 Uhr gastieren die Black Lions Landsbergs in der Halle des Zwickauer Käthe-Kollwitz-Gymnasiums. "Wir sind natürlich froh, dass wir das Halbfinale...