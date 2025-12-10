MENÜ
Die Lichtensteiner Frauenmannschaft geht am Wochenende zweimal auswärts ans Netz.
Die Lichtensteiner Frauenmannschaft geht am Wochenende zweimal auswärts ans Netz. Bild: Symbolbild/batuhan toker - stock.adobe.com
Die Lichtensteiner Frauenmannschaft geht am Wochenende zweimal auswärts ans Netz.
Die Lichtensteiner Frauenmannschaft geht am Wochenende zweimal auswärts ans Netz. Bild: Symbolbild/batuhan toker - stock.adobe.com
Hohenstein-Ernstthal
Fortschritt Lichtenstein: Doppelspieltag wird für Sachsenliga-Volleyballerinnen richtungsweisend
Von Markus Pfeifer
Trainer Sascha Grieshammer hofft für die Spiele in Zschopau und Dresden auf die Rückkehr von zwei Stammkräften. Es warten zwei unterschiedlich starke Gegner.

Die Sachsenliga-Volleyballerinnen von Fortschritt Lichtenstein haben am Wochenende zwei Spiele zu absolvieren. Während das in eigener Halle durchaus üblich ist, sind zwei Auswärtsspiele schon eine Besonderheit. Zuerst geht es am Samstag zum Tabellenführer VC Zschopau, am Sonntag folgt die Partie beim Vorletzten Post SV Dresden.
20.11.2025
1 min.
Volleyball-Sachsenliga: Fortschritt Lichtenstein im Derby gegen Chemnitz II unter Zugzwang
Fortschritt Lichtenstein möchte in Chemnitz punkten.
Die Westsächsinnen wollen in der Tabelle nicht weiter abrutschen. Doch vor Selbstvertrauen strotzt das Team nach dem jüngsten Heimauftritt nicht.
Markus Pfeifer
15:08 Uhr
3 min.
NFL kehrt 2026 und 2028 nach München zurück
Die NFL kehrt 2026 wieder mit einem Gastspiel in die Münchner Allianz Arena zurück. (Archivbild)
Zweimal schon war die NFL mit regulären Saisonspielen in München zu Gast. Jetzt sind zwei weitere Termine in den nächsten Jahren bestätigt.
09.12.2025
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
15:05 Uhr
2 min.
BGH kippt Klausel zur einseitigen Rentenkürzung
Der BGH hat eine Klausel in einer fondsgebundenen Riester-Versicherung geprüft. (Symbolbild)
Durch eine einseitige Vertragsklausel wurden Versicherungsnehmer unangemessen benachteiligt, kritisiert der BGH. Das Urteil könnte Folgen für eine Million Versicherungsverträge haben.
09.11.2025
2 min.
Fortschritt Lichtenstein kann die Top 3 in der Volleyball-Sachsenliga der Frauen abhaken
Die Lichtensteiner Angreiferin Franziska Schubert (Mitte) findet hier die Lücke im Block des SV Germania Hormersdorf.
Mit den „Hormissen“ aus Hormersdorf und Schlusslicht Zittau hatte die Frauenmannschaft am Samstag zwei Gegner, die klar besiegt werden sollten. Doch das klappte nicht.
Markus Pfeifer
