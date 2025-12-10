Fortschritt Lichtenstein: Doppelspieltag wird für Sachsenliga-Volleyballerinnen richtungsweisend

Trainer Sascha Grieshammer hofft für die Spiele in Zschopau und Dresden auf die Rückkehr von zwei Stammkräften. Es warten zwei unterschiedlich starke Gegner.

Die Sachsenliga-Volleyballerinnen von Fortschritt Lichtenstein haben am Wochenende zwei Spiele zu absolvieren. Während das in eigener Halle durchaus üblich ist, sind zwei Auswärtsspiele schon eine Besonderheit. Zuerst geht es am Samstag zum Tabellenführer VC Zschopau, am Sonntag folgt die Partie beim Vorletzten Post SV Dresden.