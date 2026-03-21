Fortschritt Lichtenstein gegen Erzgebirge Aue: Pokal-Duell mit Ex-Veilchen

Hohenstein-Ernstthal
Im Viertelfinale des Sachsenpokals gegen die Profis vom FCE werden bei Fortschritt Lichtenstein etliche ehemalige Auer auflaufen. Ein „Bären-Duell“ könnte es ebenfalls geben.
Wenn am 29. März um 13.45 Uhr der Anpfiff des Sachsenpokal-Viertelfinales zwischen Fortschritt Lichtenstein (Sachsenklasse) und dem FC Erzgebirge Aue (3. Liga) ertönt, dürfte im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion dichtes Gedränge herrschen. Denn die 1700 Tickets für Heimfans und die 1000 Auer Eintrittskarten waren schnell verkauft. Weitere 300...
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