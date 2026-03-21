Fortschritt Lichtenstein gegen Erzgebirge Aue: Pokal-Duell mit Ex-Veilchen

Im Viertelfinale des Sachsenpokals gegen die Profis vom FCE werden bei Fortschritt Lichtenstein etliche ehemalige Auer auflaufen. Ein „Bären-Duell“ könnte es ebenfalls geben.

Wenn am 29. März um 13.45 Uhr der Anpfiff des Sachsenpokal-Viertelfinales zwischen Fortschritt Lichtenstein (Sachsenklasse) und dem FC Erzgebirge Aue (3. Liga) ertönt, dürfte im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion dichtes Gedränge herrschen. Denn die 1700 Tickets für Heimfans und die 1000 Auer Eintrittskarten waren schnell verkauft. Weitere 300... Wenn am 29. März um 13.45 Uhr der Anpfiff des Sachsenpokal-Viertelfinales zwischen Fortschritt Lichtenstein (Sachsenklasse) und dem FC Erzgebirge Aue (3. Liga) ertönt, dürfte im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion dichtes Gedränge herrschen. Denn die 1700 Tickets für Heimfans und die 1000 Auer Eintrittskarten waren schnell verkauft. Weitere 300...