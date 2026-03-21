MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Rico Bär (l.) ist einer der zahlreichen Lichtensteiner, die auch schon in Aue gespielt haben.
Rico Bär (l.) ist einer der zahlreichen Lichtensteiner, die auch schon in Aue gespielt haben. Foto: Markus Pfeifer
Rico Bär (l.) ist einer der zahlreichen Lichtensteiner, die auch schon in Aue gespielt haben.
Rico Bär (l.) ist einer der zahlreichen Lichtensteiner, die auch schon in Aue gespielt haben. Foto: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Fortschritt Lichtenstein gegen Erzgebirge Aue: Pokal-Duell mit Ex-Veilchen
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Viertelfinale des Sachsenpokals gegen die Profis vom FCE werden bei Fortschritt Lichtenstein etliche ehemalige Auer auflaufen. Ein „Bären-Duell“ könnte es ebenfalls geben.

Wenn am 29. März um 13.45 Uhr der Anpfiff des Sachsenpokal-Viertelfinales zwischen Fortschritt Lichtenstein (Sachsenklasse) und dem FC Erzgebirge Aue (3. Liga) ertönt, dürfte im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion dichtes Gedränge herrschen. Denn die 1700 Tickets für Heimfans und die 1000 Auer Eintrittskarten waren schnell verkauft. Weitere 300...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:33 Uhr
2 min.
Trump: ICE-Beamte am Montag an Flughäfen im Einsatz
US-Präsident Trump will, dass Beamte der umstrittenen Behörde ICE sich um die Sicherheit an Flughäfen kümmern. (Archivbild)
Seit Wochen fehlt die Finanzierung für das US-Heimatschutzministerium - das verursacht auch lange Wartezeiten an Flughäfen. Nun macht der Präsident Ernst. Unklar bleibt, was er damit bezwecken will.
07:12 Uhr
4 min.
Großprojekt im Erzgebirge: Unternehmen investiert fast acht Millionen Euro in neue Halle
Hallen-Neubau in Stützengrün: Zum Richtfest beim Unternehmen Stahl- und Anlagenbau Schädlich wurde vor dem Objekt eine Richtkrone hochgezogen.
Im Stützengrüner Gewerbegebiet errichtet das Unternehmen Stahl- und Anlagenbau Schädlich eine neue und 3600 Quadratmeter große Umschlaghalle. Damit soll die Logistik verbessert werden. Jetzt wurde Richtfest gefeiert.
Irmela Hennig
27.02.2026
3 min.
Sachsenpokal-Euphorie in Lichtenstein: Fans stehen für Karten fürs Spiel gegen FC Erzgebirge Aue an
Marcel Barthold und Lars Diering (von links) hatten beim Kartenvorverkauf am Donnerstag gut zu tun. Christian Egerland und seine Söhne freuen sich schon auf das Spiel.
Die Gastgeber hatten für den Viertelfinal-Kracher im Fußball vier Vorverkaufs-Termine angesetzt. Am Donnerstag ging aber gleich auf Anhieb ein Großteil der Tickets für den Heimbereich weg.
Monty Gräßler
03.03.2026
1 min.
Fortschritt Lichtenstein meldet: Heimbereich für Sachsenpokalspiel gegen Aue ist ausverkauft
Für diese Anhänger hat sich am vergangenen Donnerstag das Anstehen nach Karten gelohnt. Der Heimblock ist ausverkauft.
Der Ansturm auf die Tickets war so groß, dass es nun doch keinen zweiten Verkaufstermin geben wird. Gäste-Tickets gibt es über die Veilchen.
Monty Gräßler
14:40 Uhr
2 min.
Tierärzte finden 26 Haargummis in Katzenmagen
Einer Katze in Florida stand nach dem Verzehr von 26 Haargummis die Einschläferung bevor. (Symbolbild)
In Florida wird eine Katze mit einem Darmverschluss in eine Klinik eingeliefert. Erst während der Notoperation wird klar, warum.
16:30 Uhr
3 min.
Nach 31 Jahren auf dem Bau und schwerer Krankheit: Klingenthaler findet neue Chance im Ordnungsamt
Müllprobleme, Parksünder, Spielplatzsauberkeit: Das sind die Themen, um die sich Jan Müller als Gemeindevollzugsbediensteter in Klingenthal kümmert.
Jan Müller ist seit Herbst Gemeindevollzugsbediensteter in Klingenthal - und in diesem Beruf oft mit Bürgern in Kontakt. Wer ist der Mann, der sich jetzt in Klingenthal um Ordnung kümmert?
Tino Beyer
Mehr Artikel