Lukas Wilczynski hat in den ersten beiden Saisonspielen für Fortschritt Lichtenstein getroffen. Folgt Tor Nummer 3 jetzt gegen Oberlungwitz?
Lukas Wilczynski hat in den ersten beiden Saisonspielen für Fortschritt Lichtenstein getroffen. Folgt Tor Nummer 3 jetzt gegen Oberlungwitz? Bild: Andreas Kretschel
Zwickau
Fortschritt Lichtenstein gegen Oberlungwitzer SV: Warum das Derby unter neuen Vorzeichen steht
Von Markus Pfeifer
Nach dem torreichen Duell zum Ende der Vorsaison ist die Ausgangslage in der Fußball-Landesklasse jetzt anders. Bei einer Frage sind sich beide Trainer einig: Sie lassen am Sonntag auf Sieg spielen.

Als Mitte Juni Fortschritt Lichtenstein als bestes Rückrundenteam der Fußball-Sachsenklasse mit 4:2 gegen das zweitbeste Rückrundenteam aus Oberlungwitz gewann, hatte das nicht mehr die ganz große Bedeutung. Beide Teams hatten sich mit starken Serien vorzeitig den Klassenerhalt gesichert, nachdem sie zur Winterpause noch auf Abstiegsrängen...
Mehr Artikel