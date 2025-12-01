Fortschritt Lichtenstein hadert mit 4:4: „Über die acht Gegentore in zwei Spielen wird zu reden sein“

Hohenstein-Ernstthal
Die Westsachsen haben in der Fußball-Landesklasse gegen den BSC Freiberg an und für sich ein gutes Spiel gemacht. Abwehrschwächen ließen es aber nicht zu, den Druck auf den Tabellenführer zu erhöhen.
Während Spitzenreiter Schöneck beim Abstiegskandidaten Irfersgrün nur 1:1 spielte und so die Chance bot, dass Lichtenstein in Schlagdistanz kommt, erwischte das Fortschritt-Team in Sachen Defensive am Samstag wie zuletzt schon bei der 2:4-Niederlage in Oelsnitz/V. nicht den besten Tag. „Über die acht Gegentore in zwei Spielen wird natürlich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.