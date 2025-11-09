Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Lichtensteiner Angreiferin Franziska Schubert (Mitte) findet hier die Lücke im Block des SV Germania Hormersdorf.
Die Lichtensteiner Angreiferin Franziska Schubert (Mitte) findet hier die Lücke im Block des SV Germania Hormersdorf. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Fortschritt Lichtenstein kann die Top 3 in der Volleyball-Sachsenliga der Frauen abhaken
Von Markus Pfeifer
Mit den „Hormissen“ aus Hormersdorf und Schlusslicht Zittau hatte die Frauenmannschaft am Samstag zwei Gegner, die klar besiegt werden sollten. Doch das klappte nicht.

Nach dem Heimspieltag am Samstag im Lichtensteiner Sportzentrum war Sascha Grieshammer, Trainer der Sachsenliga-Volleyballerinnen von Fortschritt Lichtenstein, bedient. „Die Top 3 können wir uns damit abschminken“, sagte er, nachdem sein Team nur zwei der angestrebten sechs Punkte aus den beiden Partien gegen Hormersdorf und Zittau geholt...
Mehr Artikel