Fortschritt Lichtenstein kann die Top 3 in der Volleyball-Sachsenliga der Frauen abhaken

Mit den „Hormissen“ aus Hormersdorf und Schlusslicht Zittau hatte die Frauenmannschaft am Samstag zwei Gegner, die klar besiegt werden sollten. Doch das klappte nicht.

Nach dem Heimspieltag am Samstag im Lichtensteiner Sportzentrum war Sascha Grieshammer, Trainer der Sachsenliga-Volleyballerinnen von Fortschritt Lichtenstein, bedient. „Die Top 3 können wir uns damit abschminken“, sagte er, nachdem sein Team nur zwei der angestrebten sechs Punkte aus den beiden Partien gegen Hormersdorf und Zittau geholt... Nach dem Heimspieltag am Samstag im Lichtensteiner Sportzentrum war Sascha Grieshammer, Trainer der Sachsenliga-Volleyballerinnen von Fortschritt Lichtenstein, bedient. „Die Top 3 können wir uns damit abschminken“, sagte er, nachdem sein Team nur zwei der angestrebten sechs Punkte aus den beiden Partien gegen Hormersdorf und Zittau geholt...