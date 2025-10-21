Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Lichtensteiner Spielerin Franziska Schubert schmettert den Ball am Dresdner Block vorbei.
Die Lichtensteiner Spielerin Franziska Schubert schmettert den Ball am Dresdner Block vorbei. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Fortschritt Lichtenstein: Zwei Siege zum Heimauftakt der Volleyball-Sachsenliga
Von Monty Gräßler
Die Frauenmannschaft wies den Dresdner SC II in die Schranken und musste gegen TuS Dippoldiswalde zweimal einen Ausgleich verkraften. Doch im Tiebrak gab es ein Happyend.

Die Volleyballerinnen von Fortschritt Lichtenstein haben am ersten Heimspieltag der neuen Sachsenliga-Saison fünf von sechs möglichen Punkten geholt. „Ich bin zufrieden“, sagte Trainer Sascha Grieshammer, dessen Mannschaft sich am Sonntag zunächst 3:1 gegen den Dresdner SC II durchgesetzt hatte. Im zweiten Spiel gegen TuS Dippoldiswalde...
Mehr Artikel