Fraureuth erlebt eine doppelte Premiere

Das Heimspiel der Handballerinnen des HC Fraureuth am Freitagabend ab 19 Uhr wird zu einer doppelten Premiere. So ist die Partie gegen Turbine Leipzig, die ursprünglich für den 17. September geplant war, das erste Pflichtspiel der Mannschaft nach dem Aufstieg in die Verbandsliga. Dass es an einem Freitagabend um Punkte für ein...