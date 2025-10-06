Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Zu wenige Kegel fielen am Wochenende für den VfB Eintrach Fraureuth.
Zu wenige Kegel fielen am Wochenende für den VfB Eintrach Fraureuth. Bild: Symbolbild: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Werdau
Fraureuther Bundesliga-Kegler machen es beim Deutschen Meister nur kurzzeitig spannend
Von Reiner Schumann
Nichts zu holen gab es für das Team des VfB Eintracht im ersten Auswärtsspiel. Dabei sah es anfangs gar nicht so schlecht aus für die Gäste.

Mit einer Niederlage kehrten die Bundesliga-Kegler des VfB Eintracht Fraureuth vom ersten Auswärtsspiel der neuen Saison zurück. Beim amtierenden Deutschen Meister PSV Franken Neustadt war am Samstag für die Westsachsen beim 5263:5533 am Ende nichts zu holen. Dabei hatten die Gäste nach dem ersten Durchgang, in dem Pirmin Sorber und Willy...
