Fraureuther Bundesliga-Kegler machen es beim Deutschen Meister nur kurzzeitig spannend

Nichts zu holen gab es für das Team des VfB Eintracht im ersten Auswärtsspiel. Dabei sah es anfangs gar nicht so schlecht aus für die Gäste.

Mit einer Niederlage kehrten die Bundesliga-Kegler des VfB Eintracht Fraureuth vom ersten Auswärtsspiel der neuen Saison zurück. Beim amtierenden Deutschen Meister PSV Franken Neustadt war am Samstag für die Westsachsen beim 5263:5533 am Ende nichts zu holen. Dabei hatten die Gäste nach dem ersten Durchgang, in dem Pirmin Sorber und Willy...