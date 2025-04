Fraureuther Bundesliga-Kegler zeigen gegen den Tabellenletzten eine schwache Vorstellung

Nichts wurde es für den VfB Eintracht mit einem Heimsieg gegen Barchfeld. Nur zum Auftakt lief es für die Gastgeber einigermaßen rund.

Nach einer schwachen Vorstellung mussten sich die Bundesliga-Kegler des VfB Eintracht Fraureuth am Samstag dem bis dato Tabellenletzten aus Barchfeld geschlagen geben. Durch den 5545:5396-Erfolg zogen die Gäste in der Tabelle an den Westsachsen vorbei, die nun wieder Vorletzter sind. Bereits zum Auftakt setzte das Team aus Thüringen durch Hannes...