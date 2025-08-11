Fraureuther Kegler feiern mit Traktorkorso noch einmal ihren Sieg im Deutschen Pokalwettbewerb

Kurz vor dem Start in die neue Saison erinnert der VfB Eintracht traditionell an die Erfolge der Vorsaison. Weil die besonders gut lief, ging es dafür auch raus aus der Kegelhalle.

Besser hätte es am Sonntagnachmittag für die Kegler des VfB Eintracht Fraureuth nicht laufen können: Strahlend blauer Himmer, viel Sonne und angenehme Temperaturen begleiteten einen ganz besonderen Termin des Vereins. Der nutzt im Sommer traditionell den ersten oder letzten Sonntag der Ferien, um bei seiner Auszeichnungsfeier die sportlichen...