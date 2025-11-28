Friedrichsgrüner lassen sich vor Weihnachtsschauturnen nicht in die Karten schauen

In der Adventszeit zeigen die Mädchen und Jungen der Turnabteilung traditionell ihr Können. Wann es diesmal so weit ist.

„Klein gegen Groß“ – so wie der Titel der bekannten Samstagabend-Fernsehshow in der ARD lautet, so heißt es am Sonntagnachmittag auch in der Friedrichsgrüner Turnhalle. Mehr allerdings verraten die Verantwortlichen der Turnabteilung des örtlichen Sportvereins noch nicht über das Programm des traditionellen Weihnachtsschauturnens. Bei...