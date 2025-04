Friedrichsgrüner Turnhalle erlebt beim 39. Paarturnen Spannung bis zum Schluss

Der Traditionswettkampf in Westsachsen hatte ein so ausgeglichenes Starterfeld wie nur selten zu bieten. Schon jetzt laufen im Hintergrund die ersten Vorbereitungen auf das große Jubiläum in einem Jahr.

Glücklich, zufrieden und platt - so fällt das Fazit von Organisationschef Jörg Lahn und seinen Mitstreitern der SG Friedrichsgrün nach dem 39. Paarturnen am Samstag aus. Das beschäftigte die Turnabteilung bis weit in den Sonntag hinein, denn traditionell feiern alle Teilnehmer nach dem Wettkampf noch gemeinsam in der kleinen Turnhalle und...