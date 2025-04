Frust beim Cheftrainer trotz viermal Gold für Boxer des KSSV Zwickau

Für Frank Hillmer wurde die Landesmeisterschaft des Nachwuchses in Klingenthal von einem Urteil des Kampfgerichts getrübt. Dafür gehörte einer der Titelgewinne in die Kategorie „Überraschung“.

Mit vier Gold-, vier Silber- und zwei Bronzemedaillen haben die 12- bis 17-jährigen Boxer des KSSV Zwickau am Wochenende bei den Landesmeisterschaften des Nachwuchses in Klingenthal an und für sich eine gute Bilanz erkämpft. Cheftrainer Frank Hillmer war trotzdem frustriert. Das lag am Halbfinal-Kampf von Arham Soomro gegen Maddox Wolf von der...