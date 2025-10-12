Frust beim HC Glauchau/Meerane nach Niederlage gegen HC Elbflorenz II: „Vielleicht sollten wir nur noch eine Halbzeit spielen“

Gegen den Spitzenreiter der Handball-Regionalliga kann man schonmal verlieren. Trotzdem war das 23:28 für die Westsachsen besonders ärgerlich. Das Trainerteam nahm sich selbst nicht von der Kritik aus.

Der HC Elbflorenz II aus Dresden steht nicht umsonst auf Platz eins der Handball-Regionalliga. Als einzige Mannschaft sind die Dresdner nach sechs Spieltagen noch komplett ohne Verlustpunkt. Doch der HC Glauchau/Meerane war am Samstag drauf und dran, das zu ändern. Als Tim Esche in der 18. Minute zum 11:5 für die Gäste traf, lagen sie glatte... Der HC Elbflorenz II aus Dresden steht nicht umsonst auf Platz eins der Handball-Regionalliga. Als einzige Mannschaft sind die Dresdner nach sechs Spieltagen noch komplett ohne Verlustpunkt. Doch der HC Glauchau/Meerane war am Samstag drauf und dran, das zu ändern. Als Tim Esche in der 18. Minute zum 11:5 für die Gäste traf, lagen sie glatte...