Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Frust beim HC Glauchau/Meerane nach Niederlage gegen HC Elbflorenz II: „Vielleicht sollten wir nur noch eine Halbzeit spielen“

Co-Trainer Oliver Pflug (l.) und Chefcoach David Kylisek – hier bei einem Heimspiel – waren nach der Niederlage in Dresden auch etwas ratlos.
Co-Trainer Oliver Pflug (l.) und Chefcoach David Kylisek – hier bei einem Heimspiel – waren nach der Niederlage in Dresden auch etwas ratlos. Bild: Andreas Kretschel
Co-Trainer Oliver Pflug (l.) und Chefcoach David Kylisek – hier bei einem Heimspiel – waren nach der Niederlage in Dresden auch etwas ratlos.
Co-Trainer Oliver Pflug (l.) und Chefcoach David Kylisek – hier bei einem Heimspiel – waren nach der Niederlage in Dresden auch etwas ratlos. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Frust beim HC Glauchau/Meerane nach Niederlage gegen HC Elbflorenz II: „Vielleicht sollten wir nur noch eine Halbzeit spielen“
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gegen den Spitzenreiter der Handball-Regionalliga kann man schonmal verlieren. Trotzdem war das 23:28 für die Westsachsen besonders ärgerlich. Das Trainerteam nahm sich selbst nicht von der Kritik aus.

Der HC Elbflorenz II aus Dresden steht nicht umsonst auf Platz eins der Handball-Regionalliga. Als einzige Mannschaft sind die Dresdner nach sechs Spieltagen noch komplett ohne Verlustpunkt. Doch der HC Glauchau/Meerane war am Samstag drauf und dran, das zu ändern. Als Tim Esche in der 18. Minute zum 11:5 für die Gäste traf, lagen sie glatte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
11:21 Uhr
2 min.
Vor dem Spiel bei Spitzenreiter HC Elbflorenz II: Der HC Glauchau/Meerane und die Frage(n) nach dem Selbstvertrauen
Wie schnell findet der HC Glauchau/Meerane nach der Niederlage in Staßfurt sein Selbstvertrauen zurück?
Zu ungewohnter Zeit sind die Westsachsen in der Handball-Regionalliga am Samstag in Dresden gefordert. Worauf das Trainerteam setzt.
Torsten Ewers
07:55 Uhr
1 min.
Verdi ruft zu Streik im Krankenhaus auf
Beschäftigte des DRK legen am Dienstag in Chemnitz ihre Arbeit nieder (Symbolbild).
Mehr Lohn und kürzere Arbeitszeiten. Im DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein streiken Beschäftigte für einen Kompromiss mit den Arbeitgebern.
Von Jan Leißner
2 min.
12.10.2025
2 min.
Frankenberger Erlebnismuseum: Erwartungen zu hoch geschraubt
Meinung
Redakteur
Die Zeitwerkstadt ist als Erlebnismuseum auch überregional etabliert.
Das Frankenberger Erlebnismuseum hat in diesem Jahr mit jetzt 13.000 Gästen schon deutlich mehr Besucher als im Vorjahr. Das entspricht nicht früheren Erwartungen.
Jan Leißner
05.10.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: Wieso für den HC Glauchau/Meerane trotz der hohen Niederlage beim HV Staßfurt mehr möglich gewesen wäre
Jonas Schürer – hier beim Testspiel gegen Aue am Ball – war mit sechs Treffern bester HC-Werfer gegen Staßfurt.
Die Westsachsen haben auswärts mit 28:35 verloren. Welche Phase dabei spielentscheidend war – und warum das Problem eher auf mentaler Ebene lag.
Torsten Ewers
07:50 Uhr
1 min.
Verkehrsbehinderungen im Vogtland nach Unfall auf A 72 bei Pirk
Auf der Autobahn 72 bei Pirk im Vogtland ist es zu einem Unfall gekommen.
Ein Verkehrsunfall auf der Autobahn führt derzeit zu Einschränkungen im Pendlerverkehr. Was passiert ist.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel