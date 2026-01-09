FSV Zwickau: Fußball-Regionalligist verkauft ab nächster Woche Halbjahresticket – mit Rabatt

Während die Profis am Sonntag ins Trainingslager in die Türkei starten, beginnt der Verein mit der Werbung für die restlichen Partien dieser Saison.

Der FSV Zwickau startet nächste Woche den Verkauf eines Halbjahresdauertickets. Das beinhaltet die restlichen Heimspiele der Rückrunde, in der mit der Partie gegen Eilenburg (2:2) bereits eine Begegnung absolviert wurde. Wer alle Partien in der GGZ-Arena besuchen will, zahlt mit dem Halbjahresticket weniger Eintritt als für jedes Spiel einzeln. Der FSV Zwickau startet nächste Woche den Verkauf eines Halbjahresdauertickets. Das beinhaltet die restlichen Heimspiele der Rückrunde, in der mit der Partie gegen Eilenburg (2:2) bereits eine Begegnung absolviert wurde. Wer alle Partien in der GGZ-Arena besuchen will, zahlt mit dem Halbjahresticket weniger Eintritt als für jedes Spiel einzeln.