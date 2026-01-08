MENÜ
  • FSV Zwickau in der Türkei: Als die Fans Torsten Ziegner und Co. besiegten und der Pressesprecher vier Tore schoss

FSV-Fans feuern ihr Team 2016 beim abendlichen Testspiel gegen Arminia Bielefeld an.
FSV-Fans feuern ihr Team 2016 beim abendlichen Testspiel gegen Arminia Bielefeld an. Bild: Thomas Gräf
FSV-Fans feuern ihr Team 2016 beim abendlichen Testspiel gegen Arminia Bielefeld an. Bild: Thomas Gräf
FSV-Fans feuern ihr Team 2016 beim abendlichen Testspiel gegen Arminia Bielefeld an. Bild: Thomas Gräf
Zwickau
FSV Zwickau in der Türkei: Als die Fans Torsten Ziegner und Co. besiegten und der Pressesprecher vier Tore schoss
Von Thomas Gräf
Zum vierten Mal fliegen die Schwäne nun ins türkische Trainingslager. Auch einige Anhänger machen sich immer wieder mit auf die Reise. Dabei erlebten sie schon einige Abenteuer. „Freie Presse“-Reporter Thomas Gräf war als langjähriger Fan stets dabei und erinnert sich.

Zum vierten Mal machen sich die FSV-Fußballer nun auf den Weg in ein Trainingslager in der Türkei. 2015, 2016 und 2020 gastierte man bereits am Mittelmeer, um dem deutschen Winter zu entfliehen. Damals campierten die Schwäne stets im Großraum Side, nun erstmals nahe Antalya. Insgesamt haben die Rot-Weißen im Urlaubsland sechs Testspiele...
