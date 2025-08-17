FSV Zwickau setzt Soli-Aktionen für Fans fort: „Niemand soll draußen bleiben, weil man es sich nicht leisten kann“

Der Fußball-Regionalligist hat Dauerkarten an das SOS Kinderdorf, die Wohnungsnotfallhilfe und den Kinderhausverein überreicht. Zudem gibt es weiter eine Möglichkeit, kostenlos an Tickets zu kommen.

Der FSV Zwickau stellt auch in dieser Saison mit Hilfe seiner Fans, Gremien und Sponsoren wieder Jahreskarten für Zwickauer Jugendeinrichtungen und sozial benachteiligte Menschen zur Verfügung. Wie der Fußball-Regionalligist informiert, hatte er in den vergangenen Wochen dazu aufgerufen, Dauerkarten für Menschen zu kaufen, die sich sonst den...