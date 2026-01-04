FSV Zwickau: Sportliches Klassentreffen steht Mitte Januar im Zeichen des Europapokal-Jubiläums der BSG Sachsenring

Zwickau
Die Zwickauer Fußballanhänger können sich auf ein ganz besonderes Hallenturnier freuen. Neben ehemaligen Spielern des FSV und der BSG Sachsenring wird dabei auch eine Fan-Auswahl ins Rennen gehen.
Das 50. Jubiläum der Europapokal-Saison 1975/76 der BSG Sachsenring Zwickau ist am 17. Januar Anlass für ein ganz besonderes Klassentreffen der Fußballer. Der Verein Zwickauer Fußballgeschichten bereitet für diesen Tag in Zusammenarbeit mit dem FSV Zwickau ein Hallenturnier vor, das ehemalige Spieler des FSV Zwickau und der BSG Sachsenring...
