MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • FSV Zwickau: Sportliches Klassentreffen steht Mitte Januar im Zeichen des Europapokal-Jubiläums der BSG Sachsenring

Im Februar 2024 hatten sich etliche Zwickauer Fußballer-Generationen anlässlich des 75. FSV-Gründungsjubiläums in der Sporthalle Neuplanitz getroffen. Für viele wird es am 17. Januar ein Wiedersehen in Mosel geben.
Im Februar 2024 hatten sich etliche Zwickauer Fußballer-Generationen anlässlich des 75. FSV-Gründungsjubiläums in der Sporthalle Neuplanitz getroffen. Für viele wird es am 17. Januar ein Wiedersehen in Mosel geben. Bild: Zwickauer Fußballgeschichten e.V
Im Februar 2024 hatten sich etliche Zwickauer Fußballer-Generationen anlässlich des 75. FSV-Gründungsjubiläums in der Sporthalle Neuplanitz getroffen. Für viele wird es am 17. Januar ein Wiedersehen in Mosel geben.
Im Februar 2024 hatten sich etliche Zwickauer Fußballer-Generationen anlässlich des 75. FSV-Gründungsjubiläums in der Sporthalle Neuplanitz getroffen. Für viele wird es am 17. Januar ein Wiedersehen in Mosel geben. Bild: Zwickauer Fußballgeschichten e.V
Zwickau
FSV Zwickau: Sportliches Klassentreffen steht Mitte Januar im Zeichen des Europapokal-Jubiläums der BSG Sachsenring
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Zwickauer Fußballanhänger können sich auf ein ganz besonderes Hallenturnier freuen. Neben ehemaligen Spielern des FSV und der BSG Sachsenring wird dabei auch eine Fan-Auswahl ins Rennen gehen.

Das 50. Jubiläum der Europapokal-Saison 1975/76 der BSG Sachsenring Zwickau ist am 17. Januar Anlass für ein ganz besonderes Klassentreffen der Fußballer. Der Verein Zwickauer Fußballgeschichten bereitet für diesen Tag in Zusammenarbeit mit dem FSV Zwickau ein Hallenturnier vor, das ehemalige Spieler des FSV Zwickau und der BSG Sachsenring...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.01.2026
4 min.
Rückschlag in Riesa: Peniger zieht sich aus der Superenduro-WM zurück
Edward Hübner (l.) mit Sohn Ewald und Lebenspartnerin Claudia Heinrich
Nach dem Superenduro-Lauf verzichtet Edward Hübner auf die nächsten beiden Veranstaltungen im Ausland. An der Elbe stieg am Samstag der Nachwuchs des Altmeisters auf eine kleine Maschine.
Thorsten Horn
04.01.2026
4 min.
Till Lindemann zieht den Schwanz ein: Zur Liveshow in Thailand spürt der Rammstein-Sänger harte Gesetze
Till Lindemann, hier bei einem Konzert in Leipzig.
Am 4. Januar feiert der gebürtige Leipziger Lindemann auf seiner „Meine Welt“-Tour Geburtstag in Dubai. Zuvor musste er für seine bisher schwierigste Show in Bangkok ordentlich abrüsten.
Jörg Vitovec
05.01.2026
2 min.
Schneeschauer und Frost – Wetter bleibt winterlich
Erst ab Mitte der Woche soll es in Deutschland wieder etwas wärmer werden.
Minus 16 Grad in Alpentälern und teils starker Schneefall im Norden. Besonders Autofahrer sollten sich auf schwierige Bedingungen einstellen.
05.01.2026
2 min.
Solarenergie deckt 18 Prozent des deutschen Stromverbrauchs
Ein Solarpark in Sachsen, der dem Laden von Elektroautos dient. (Archivbild)
Bei der Stromerzeugung schlägt Photovoltaik erstmals zwei fossile Energieträger. Der Branche geht die Ausbreitung der Solaranlagen dennoch zu langsam.
05.11.2025
4 min.
Vor 50 Jahren bebte die Halde: Als die BSG Sachsenring Zwickau gegen AC Florenz ins Europapokal-Viertelfinale einzog
Auf diesem Archivbild, das die Zwickauer Mannschaft (in weiß) kurz vor dem Anpfiff zeigt, kann man die Zuschauermassen zumindest erahnen.
38.000 Zuschauer hatten eines der größten Kapitel der Zwickauer Fußballgeschichte verfolgt. An welche Details sich der damalige Libero erinnert und wie außergewöhnlich das Jubiläum gefeiert wird.
Reiner Thümmler, Monty Gräßler
07.11.2025
5 min.
Legendentreffen beim FSV Zwickau: So wurde das Europacup-Jubiläum der BSG Sachsenring gefeiert
Die Moderatoren Christian Fritzsch (links) und Matthias Bley (rechts) holten unter anderem Michael Braun (Zweiter von rechts) und Lothar Lindl (Zweiter von links), die vor 50 Jahren dabei waren, ans Mikrofon.
Zum 50. Jahrestag des Viertelfinal-Einzugs gegen AC Florenz sind viele Episoden zur Sprache gekommen. Es ging von abgesägten Stühlen über ein besonderes Menü bis zu einen vermeintlichen Sexfilm.
Monty Gräßler
Mehr Artikel