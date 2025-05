FSV Zwickau stößt im A-Jugend-Derby gegen Lok Zwickau auf mehr Gegenwehr als im Hinspiel

In der Fußball-Landesliga waren die Rollen klar verteilt. Nach dem 11:2 der jungen Schwäne im November war es diesmal in einem Duell mit zwei Platzverweisen und einem verschossenen Elfmeter deutlich enger.

Nach dem Zwickauer Stadtderby in der Fußball-Landesliga der A-Junioren waren am Sonntag beide Trainer mehr oder weniger zufrieden. Nick Elsner vom gastgebenden ESV Lok, weil sich seine Mannschaft bei der 0:2-Niederlage gegen den FSV deutlich besser als in der Hinrunde schlug. Damals hatten die jungen Schwäne 11:2 gewonnen. „Diesmal hat bei uns...