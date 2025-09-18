FSV Zwickau: Traditionsmannschaft besiegt Union Berlin für einen guten Zweck

Mit dem 3:0-Erfolg gegen die Eisernen im Spiel um Platz 7 nahm die Teilnahme an einem Benefizturnier in Brandenburg ein erfolgreiches Ende. Bei „Kicken für Kinder“ kamen über 10.000 Euro zusammen.

Die Traditionsmannschaft des FSV Zwickau hat sich vor ein paar Tagen im brandenburgischen Frauendorf aus der Sommerpause zurückgemeldet. Bei einem Benefizturnier des Vereins „Kicken für Kinder" liefen unter anderem auch Legendenmannschaften von Bayern München, Borussia Dortmund, Dynamo Dresden und dem 1. FC Magdeburg auf. Am Ende kamen mehr...