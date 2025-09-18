Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Zwickauer Fußball-Legende Roland Stemmler (hinten links) fungierte beim Benefizturnier als Trainer der FSV-Traditionsmannschaft.
Die Zwickauer Fußball-Legende Roland Stemmler (hinten links) fungierte beim Benefizturnier als Trainer der FSV-Traditionsmannschaft. Bild: Zwickauer Fußballgeschichten e. V.
Die Zwickauer Fußball-Legende Roland Stemmler (hinten links) fungierte beim Benefizturnier als Trainer der FSV-Traditionsmannschaft.
Die Zwickauer Fußball-Legende Roland Stemmler (hinten links) fungierte beim Benefizturnier als Trainer der FSV-Traditionsmannschaft. Bild: Zwickauer Fußballgeschichten e. V.
Zwickau
FSV Zwickau: Traditionsmannschaft besiegt Union Berlin für einen guten Zweck
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem 3:0-Erfolg gegen die Eisernen im Spiel um Platz 7 nahm die Teilnahme an einem Benefizturnier in Brandenburg ein erfolgreiches Ende. Bei „Kicken für Kinder“ kamen über 10.000 Euro zusammen.

Die Traditionsmannschaft des FSV Zwickau hat sich vor ein paar Tagen im brandenburgischen Frauendorf aus der Sommerpause zurückgemeldet. Bei einem Benefizturnier des Vereins „Kicken für Kinder“ liefen unter anderem auch Legendenmannschaften von Bayern München, Borussia Dortmund, Dynamo Dresden und dem 1. FC Magdeburg auf. Am Ende kamen mehr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.09.2025
3 min.
FSV Zwickau feiert glanzlosen Sieg gegen den Aufsteiger aus Magdeburg und klettert auf Tabellenrang sieben
Maximilian Somnitz, Josua von Baer, Torschütze Lukas Eixler und Vorlagengeber Lennert Möbius (von links) bejubeln die 1:0-Führung.
Der Fußball-Regionalligist hat sich am Dienstag mit 1:0 durchgesetzt. Die zweite Halbzeit war dabei eine zähe Angelegenheit. Schon am Freitag wartet die nächste Aufgabe.
Monty Gräßler
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
09:27 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 5 Bilder
Tränengas in Paris – Frankreich vor landesweiten Protesten
15.09.2025
3 min.
FSV Zwickau vor Weichenstellung? Trainer fordert gegen 1. FC Magdeburg II mehr Enthusiasmus
Trainer Rico Schmit und der FSV Zwickau streben am Dienstagabend gegen den 1. FC Magdeburg II den dritten Saisonsieg in der Fußball-Regionalliga an.
Der Fußball-Regionalligist ist nach dem 0:3 gegen Altglienicke auf Wiedergutmachung aus. Der Verein setzt dabei auf schnelle Lerneffekte und ist am Dienstag im Angriff wieder breiter aufgestellt.
Monty Gräßler
Mehr Artikel