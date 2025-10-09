Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Während sich Raphael Börner vom VfB Empor Glauchau im November 2024 über den Einzug ins Sachsenpokal-Achtelfinale freute, „versteckte“ sich Felix Pilger vom FSV Zwickau in seinem Trikot.
Während sich Raphael Börner vom VfB Empor Glauchau im November 2024 über den Einzug ins Sachsenpokal-Achtelfinale freute, „versteckte“ sich Felix Pilger vom FSV Zwickau in seinem Trikot. Bild: Frank Kruczynski
Während sich Raphael Börner vom VfB Empor Glauchau im November 2024 über den Einzug ins Sachsenpokal-Achtelfinale freute, „versteckte“ sich Felix Pilger vom FSV Zwickau in seinem Trikot.
Während sich Raphael Börner vom VfB Empor Glauchau im November 2024 über den Einzug ins Sachsenpokal-Achtelfinale freute, „versteckte“ sich Felix Pilger vom FSV Zwickau in seinem Trikot. Bild: Frank Kruczynski
Zwickau
FSV Zwickau vor dem Sachsenpokal-Duell bei Handwerk Rabenstein: Bloß nicht wieder stolpern
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Fußball-Regionalligist ist beim Tabellenführer der Sachsenliga gefordert. Warum das Vorjahr keine Rolle spielt – und welche „Niederlage“ gegen einen Amateur-Spieler im Vorfeld nicht weh tut.

Der FSV Zwickau und der Fußball-Sachsenpokal – das ist keine Liebesbeziehung. Den Titel konnten die Zwickauer noch nie gewinnen. Vergangenes Jahr, am 16. November um genau zu sein, war die Pokalreise für den FSV wieder einmal beendet. Zum Stolperstein mutierte der damalige Sachsenliga-Spitzenreiter VfB Empor Glauchau, der mittlerweile in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
30.09.2025
2 min.
Mit Traumtor gegen den FSV Zwickau: Fußballer des SV Planitz ist für den „Volltreffer der Woche“ nominiert
Ausgerechnet FSV-Fan Fynn Riedel hatte den Zwickauer Regionalliga-Profis beim Benefizspiel in der Vorwoche die Show gestohlen.
Der Westsachsenliga-Verein bleibt mit dem Volley-Hammer von Fynn Riedel in den Schlagzeilen. Bei der Online-Abstimmung bekommt er ausgerechnet von einem Profi seines Lieblingsvereins Konkurrenz.
Monty Gräßler
09.09.2025
4 min.
Vom VfB Empor Glauchau bis zum FSV Zwickau: Die Stimmen zur Sachsenpokalauslosung aus Westsachsen
Nach dem 6:5 im Elfmeterschießen gegen Eiche Reichenbrand freuen sich die Fußballer des Meeraner SV in der 3. Runde des Sachsenpokals erneut auf ein Heimspiel.
Während der Ober- und der Regionalligist auswärts antreten müssen, haben die Fußball-Landesklasse-Teams des Meeraner SV, Oberlungwitzer SV und Fortschritt Lichtenstein Heimspiele. Wie fallen die Reaktionen aus?
Torsten Ewers, Monty Gräßler
Mehr Artikel