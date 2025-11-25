Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dominik Seidel ist A-Jugend-Trainer des FSV Zwickau und sportlicher Leiter des Nachwuchszentrums „Die jungen Schwäne“.
Dominik Seidel ist A-Jugend-Trainer des FSV Zwickau und sportlicher Leiter des Nachwuchszentrums „Die jungen Schwäne“. Bild: Monty Gräßler
Dominik Seidel ist A-Jugend-Trainer des FSV Zwickau und sportlicher Leiter des Nachwuchszentrums „Die jungen Schwäne“.
Dominik Seidel ist A-Jugend-Trainer des FSV Zwickau und sportlicher Leiter des Nachwuchszentrums „Die jungen Schwäne“. Bild: Monty Gräßler
Zwickau
FSV Zwickau: Was sagt der Trainer der U19 nach der Herbstmeisterschaft zum Thema Regionalliga-Aufstieg?
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die A-Jugend-Fußballer führen nach der Hinrunde die Landesliga-Tabelle mit vier Punkten Vorsprung an. Das war bis vor kurzem so nicht abzusehen und ist Resultat eines spektakulären Spitzenspiels.

Der FSV Zwickau ist als großer Sieger aus der englischen Woche der sächsischen A-Jugend-Fußballer hervorgegangen. Die jungen Schwäne machten zum Abschluss der Hinrunde in der Landesliga sechs Punkte innerhalb von acht Tagen auf den bisherigen Tabellenführer BSG Chemie Leipzig gut und übersprangen zwischendurch auch noch die Hürde Budissa...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23:04 Uhr
2 min.
Mutmaßlicher Putsch: Guinea-Bissaus Präsident ausgeflogen
Der noch amtierende Präsident Embaló hatte von seiner Festnahme durch Militärangehörige berichtet. (Archivbild)
Nach einem mutmaßlichen Militärumsturz in Guinea-Bissau ist Präsident Embaló ins Nachbarland Senegal gebracht worden. Viele Details zum Staatsstreich bleiben bislang unklar.
21.11.2025
2 min.
FSV Zwickau kontra Chemnitzer FC: Erst zweimal Gegner, dann zusammen im Flieger ins Türkei-Camp
Zwickau will seine Bilanz gegen Chemnitz aufbessern. Im letzten Duell im Februar hieß es nach einem wilden Spiel mit Gelb-Roten und Roter Karte 2:2 in der GGZ-Arena.
Erstmals seit 2020 beziehen die Schwäne wieder ein Winterquartier am Meer. Sportdirektor Lenk: „Wir wollen uns professioneller aufstellen“
Thomas Prenzel
10.11.2025
1 min.
FSV Zwickau: Wie gut die A-Jugend für das Topspiel gegen Chemie Leipzig gerüstet ist
Der Zwickauer U-19-Trainer und Nachwuchsleiter Dominik Seidel hat am Sonntag den Kabinenjubel festgehalten.
Zweiter gegen Erster heißt es am nächsten Spieltag der Fußball-Landesliga. Die jungen Schwäne sind vorm Duell im Westsachsenstadion gut drauf.
Monty Gräßler
22:50 Uhr
3 min.
Leweling trifft doppelt: VfB siegt klar in Deventer
Die VfB-Spieler hatten Grund zur Freude.
Mit einem souveränen Sieg in den Niederlanden feiert Stuttgart eine Premiere in dieser Saison. Auf die Unterstützung einiger Fans müssen die Schwaben allerdings kurzfristig verzichten.
Thomas Eßer, dpa
27.11.2025
2 min.
Fleischerei Kempe schließt nach über 130 Jahren – Insolvenz besiegelt Ende eines Traditionsbetriebs im Erzgebirge
Das war‘s: Für die Fleischerei Kempe gibt es keine Zukunft.
Die Suche nach einem Investor ist gescheitert. Verbindlichkeiten im sechsstelligen Bereich belasten den Betrieb. Die erste Filiale ist bereits dicht gemacht worden.
Thomas Wittig
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
Mehr Artikel