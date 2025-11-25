FSV Zwickau: Was sagt der Trainer der U19 nach der Herbstmeisterschaft zum Thema Regionalliga-Aufstieg?

Die A-Jugend-Fußballer führen nach der Hinrunde die Landesliga-Tabelle mit vier Punkten Vorsprung an. Das war bis vor kurzem so nicht abzusehen und ist Resultat eines spektakulären Spitzenspiels.

Der FSV Zwickau ist als großer Sieger aus der englischen Woche der sächsischen A-Jugend-Fußballer hervorgegangen. Die jungen Schwäne machten zum Abschluss der Hinrunde in der Landesliga sechs Punkte innerhalb von acht Tagen auf den bisherigen Tabellenführer BSG Chemie Leipzig gut und übersprangen zwischendurch auch noch die Hürde Budissa... Der FSV Zwickau ist als großer Sieger aus der englischen Woche der sächsischen A-Jugend-Fußballer hervorgegangen. Die jungen Schwäne machten zum Abschluss der Hinrunde in der Landesliga sechs Punkte innerhalb von acht Tagen auf den bisherigen Tabellenführer BSG Chemie Leipzig gut und übersprangen zwischendurch auch noch die Hürde Budissa...