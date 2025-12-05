FSV Zwickau: Wie die B-Junioren in der Hinrunde den eigenen Verein überraschten

Mit der Tabellenführung zur Winterpause hatte kaum jemand gerechnet. Die Mannschaft überzeugte in der Landesliga vor allem in den Duellen gegen die direkte Konkurrenz im Kampf um den Staffelsieg.

Die U-17-Fußballer des FSV Zwickau werden im neuen Jahr die Rückrunde in der Landesliga als Tabellenführer mit stolzen sieben Punkten Vorsprung in Angriff nehmen. Das ist in der Zwölferstaffel einerseits eine ganz Menge. Und vor allem war das so im Sommer nicht unbedingt abzusehen. „Wir hatten eine schwierige Kadersituation, weil uns einige... Die U-17-Fußballer des FSV Zwickau werden im neuen Jahr die Rückrunde in der Landesliga als Tabellenführer mit stolzen sieben Punkten Vorsprung in Angriff nehmen. Das ist in der Zwölferstaffel einerseits eine ganz Menge. Und vor allem war das so im Sommer nicht unbedingt abzusehen. „Wir hatten eine schwierige Kadersituation, weil uns einige...