MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schnee braucht niemand zum Fußball. Erst ab Liga drei ist eine Rasenheizung vorgeschrieben.
Schnee braucht niemand zum Fußball. Erst ab Liga drei ist eine Rasenheizung vorgeschrieben. Bild: IMAGO
Schnee braucht niemand zum Fußball. Erst ab Liga drei ist eine Rasenheizung vorgeschrieben.
Schnee braucht niemand zum Fußball. Erst ab Liga drei ist eine Rasenheizung vorgeschrieben. Bild: IMAGO
Zwickau
FSV Zwickau: Wird die Rasenheizung wieder zu einer Option?
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Derby gegen den CFC hat die temporäre Technik geholfen, um überhaupt in der GGZ-Arena spielen zu können. Doch gegen Babelsberg wird anders gerechnet.

Noch dauert es für den Fußball-Regionalligisten FSV Zwickau dreieinhalb Wochen bis zum Punktspielstart nach der Winterpause. Sollte der Winter die Mulde-Stadt zum geplanten Auftakt am 1. Februar (ab 14 Uhr gegen den SV Babelsberg) noch fest im Griff haben, droht eine Absage. Die Inbetriebnahme der Rasenheizung wie vor dem Duell mit dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.01.2026
4 min.
„Wir mussten mit prall gefüllter Blase nach Hause fahren“: Toiletten-Problem bei Eishockey-Sachsenderby in Crimmitschau hat ein Nachspiel
Das Kunsteisstadion im Sahnpark war am 28. Dezember 2025 ausverkauft.
Im Bereich des Gäste-Fanblocks im Kunsteisstadion im Sahnpark gibt es keine Sanitäranlagen. Etliche Besucher verrichteten ihre Notdurft hinter Bäumen. Wie DEL 2, Stadtverwaltung und Eispiraten auf die Kritik reagieren.
Holger Frenzel
20.11.2025
2 min.
Für das Derby gegen den CFC: FSV Zwickau aktiviert Rasenheizung in der GGZ-Arena – ein Restrisiko bleibt
Die GGZ-Arena in Zwickau fast über 10.000 Zuschauer. Am Samstag wird das Stadion gegen den CFC gut gefüllt sein.
Seit dem Drittligaabstieg 2023 blieb die Wärmequelle in der Heimspielstätte der Schwäne aus finanziellen Gründen außer Betrieb. Bis zu diesem Donnerstag. Ist die Austragung gesichert?
Thomas Prenzel
08.01.2026
2 min.
Mehr als 30.000 Ausreisen mit Grenzübertrittsbescheinigung
Nur ein Teil der Ausreisen von Menschen ohne gültigen Aufenthaltstitel wird mit staatlichen Mitteln gefördert. (Symbolbild)
Die Bundesregierung meldet stabile Zahlen bei freiwilligen Ausreisen. Aus Sicht der Linken ist das ein Grund mehr, nicht ständig über Abschiebungen zu sprechen.
08.01.2026
3 min.
Trotz Schnee zum Schluss: Warum der Dezember im mittleren Erzgebirge fast rekordverdächtig ausfällt
Ein fast rekordverdächtiger Dezember ist zu Ende gegangen.
Ein Wechselspiel der Winde prägte das Wetter im letzten Monat des vergangenen Jahres. Südwestwinde brachten milde Luft, doch der Böhmische Wind kehrte zurück.
Dirk Christoph
30.12.2025
1 min.
Spieltage terminiert: So starten der FSV Zwickau und der Chemnitzer FC nach der Winterpause
Zwickaus Topscorer Lukas Eixler (rechts) beim Derby am 22. November im Kopfballduell mit CFC-Profi Martial Ekui.
Die Fußball-Regionalliga Nordost hat die genauen Ansetzen für die Spieltage 20 bis 24 bekanntgegeben. Demnach bestreitet der Chemnitzer FC bereits am Freitagabend (30. Januar) bei der BSG Chemie...
Thomas Prenzel
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
Mehr Artikel