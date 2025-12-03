Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Für den Frauenfußball der Region: Was sich der FSV Zwickau und der DFC Westsachsen von ihrer Kooperation versprechen

Das Foto mit Verantwortlichen sowie Spielerinnen und Spielern hat Symbolcharakter: Der FSV Zwickau und der DFC Westsachsen Zwickau wollen künftig ihre Kräfte bündeln.
Das Foto mit Verantwortlichen sowie Spielerinnen und Spielern hat Symbolcharakter: Der FSV Zwickau und der DFC Westsachsen Zwickau wollen künftig ihre Kräfte bündeln. Bild: FSV Zwickau/Daniel Sacher
Zwickau
Für den Frauenfußball der Region: Was sich der FSV Zwickau und der DFC Westsachsen von ihrer Kooperation versprechen
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beiden Vereinen geht es bei der nunmehr auch offiziell vereinbarten Zusammenarbeit um die Stärkung des Fußball-Standortes Zwickau. Wie die ersten Maßnahmen aussehen und wohin der Weg führen könnte.

Die erste größere gemeinsame Social-Media-Aktion der Regionalliga-Profis des FSV Zwickau und der Landesliga-Fußballerinnen des DFC Westsachsen Zwickau lag nahe. Beide Mannschaften haben sich zuletzt bei der Bewerbung ihrer Heimspiele gegen den Chemnitzer FC unterstützt. Denn zwei Wochen nach dem souveränen 4:0-Erfolg im Derby der Männer...
