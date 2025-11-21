Für Geld in die Pedale treten: Vereins-Challenge des Landessportbundes macht am Montag in Zwickau Station

Bei einem besonderen Format können in diesen Tagen Mitglieder im gesamten Freistaat ihrem Sportverein etwas gutes tun. Wie man an der Aktion teilnehmen kann und was es zu gewinnen gibt.

Egal ob Schwimmer, Handballerin oder Fußballer – am Montag müssen die Mitglieder der Sportvereine in Westsachsen in die Pedale treten, um für ihre Vereine etwas zu erreichen. Bei der von der Kampagne „So geht sächsisch“ und dem Landessportbund Sachsen ins Leben gerufenen Vereins-Challenge geht es nämlich darum, auf dem Radergometer oder... Egal ob Schwimmer, Handballerin oder Fußballer – am Montag müssen die Mitglieder der Sportvereine in Westsachsen in die Pedale treten, um für ihre Vereine etwas zu erreichen. Bei der von der Kampagne „So geht sächsisch“ und dem Landessportbund Sachsen ins Leben gerufenen Vereins-Challenge geht es nämlich darum, auf dem Radergometer oder...