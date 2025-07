Fußball: Blau-Gelb Mülsen holt Trainer mit viel Landesklasse-Erfahrung

Mit dem Wechsel an der Seitenlinie will der Verein nach einer bis zum Schluss spannenden Saison neue Impulse setzen. Der Nachfolger von Sven Fritzsche ist dabei ein alter Bekannter.

Ein bekanntes Gesicht kehrt in der kommenden Saison in die Fußball-Landesklasse West zurück: Wie der SV Blau-Gelb Mülsen jetzt bekannt gab, übernimmt Sven Döhler künftig die Verantwortung an der Seitenlinie. Der 51-jährige Trainer kann auf viel Erfahrung in der Spielklasse zurückblicken, denn zwischen 2018 und 2022 hatte er beim ESV Lok...