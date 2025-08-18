Fußball: Das Rezept hinter der erfolgreichen Vereinsentwicklung beim FC Crimmitschau

Werdau
Der Einzug in die nächste Runde des Kreispokalwettbewerbs krönte am Sonntag ein rundum gelungenes Wochenende für den Verein. Warum der sich mit Blick auf ein großes Ziel keinen Druck macht.
Ganz genau kann Marcel Walther gar nicht sagen, seit wie vielen Jahren er als Vorsitzender an der Spitze des FC Crimmitschau steht. Bei einer Statistik ist sich der Vereinschef hingegen sicher. „Als ich übernommen habe, hatten wir vier Jugend- und zwei Männermannschaften. Heute stehen wir bei elf Nachwuchsteams, haben die beiden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.