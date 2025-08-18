Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Viel los war am Wochenende beim Erlebnis-Fußball-Camp des FC Crimmitschau. Marcel Walther (links) als Vorsitzender und Torsten Hager als Nachwuchschef sind nicht nur deshalb sehr zufrieden mit der Entwicklung des Vereins. Bild: Anika Zimny
Viel los war am Wochenende beim Erlebnis-Fußball-Camp des FC Crimmitschau. Marcel Walther (links) als Vorsitzender und Torsten Hager als Nachwuchschef sind nicht nur deshalb sehr zufrieden mit der Entwicklung des Vereins. Bild: Anika Zimny
Werdau
Fußball: Das Rezept hinter der erfolgreichen Vereinsentwicklung beim FC Crimmitschau
Redakteur
Von Anika Zimny
Der Einzug in die nächste Runde des Kreispokalwettbewerbs krönte am Sonntag ein rundum gelungenes Wochenende für den Verein. Warum der sich mit Blick auf ein großes Ziel keinen Druck macht.

Ganz genau kann Marcel Walther gar nicht sagen, seit wie vielen Jahren er als Vorsitzender an der Spitze des FC Crimmitschau steht. Bei einer Statistik ist sich der Vereinschef hingegen sicher. „Als ich übernommen habe, hatten wir vier Jugend- und zwei Männermannschaften. Heute stehen wir bei elf Nachwuchsteams, haben die beiden...
